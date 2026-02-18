Головин - с минимальной оценкой в матче Лиги чемпионов, Сафонов - худший игрок «ПСЖ» в игре

Дата публикации: 18-02-2026 13:33

Российский полузащитник клуба "Монако" Александр Головин получил самую низкую оценку среди всех участников первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против "ПСЖ" (2:3). Эта информация поступила от известного статистического ресурса Whoscore.

Согласно данным источника, рейтинг Головина составил всего 5,9. В матчевой статистике россиянина значится голевая передача, но также удаление, вследствие которого "ПСЖ" удалось вырвать победу. Следует отметить, что вратарь парижского клуба Матвей Сафонов по версии того же портала получил самую низкую оценку среди футболистов "ПСЖ" — 6,0. Он отразил два удара, но пропустил два мяча. Лучшим игроком встречи по версии Whoscored стал вышедший на замену вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ, оформивший дубль и голевой пас, с рейтингом 9,6.

Другие ведущие статистические порталы также включили Головина в число худших исполнителей матча. Так, Flashscore выставил россиянину оценку 5,4 — это худший показатель среди всех игроков. У Сафонова тут рейтинг — 6,5, что является второй самой низкой оценкой в составе "ПСЖ". Лучшим же по версии этого сервиса снова был признан Дуэ, получивший 9,9.

По информации Sofascore, Александр Головин получил оценку 6,4, тогда как у Сафонова показатель составил 6,2. Вновь лучшим игроком встречи признан Дезире Дуэ, получивший 9,2.

Ответная встреча между "Монако" и "ПСЖ" запланирована на 25 февраля. Будет интересно увидеть, сможет ли Александр Головин улучшить свою игру и внести более значимый вклад в матче на выбывание, а также как поведёт себя оборона и вратарь парижан под давлением соперника.