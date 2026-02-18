Винисиус Жуниор высказался по поводу расистского инцидента в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Дата публикации: 18-02-2026 13:35

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал расистский инцидент, произошедший в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:0).

Он отметил, что расисты — это, прежде всего, трусы. Им приходится закрывать рты футболками, тем самым демонстрируя свою слабость. При этом они часто получают поддержку от тех, кто должен их наказывать, однако этого не происходит.

Винисиус подчеркнул, что подобные случаи ему и его команде знакомы не впервые. Он также выразил недоумение по поводу желтой карточки, которую получил за празднование гола, поскольку не считает это справедливым. По его мнению, действующая на данный момент система реагирования на подобные инциденты не работает эффективно и не приносит результата.

Стоит напомнить, что во втором тайме матч был прерван после того, как бразильский нападающий "сливочных" заявил, что игрок "Бенфики" Джанлука Престианни оскорбил его расистским выражением, назвав обезьяной. Это вызвало сильный резонанс и привлекло внимание к проблеме расизма в футболе.

Скандал вновь поднимает важный вопрос о необходимости ужесточения мер против дискриминации и проявления нетерпимости на спортивных аренах. Многие призывают футбольные организации и руководство клубов активнее бороться с такими проявлениями, чтобы защитить игроков и сохранить дух честной игры.