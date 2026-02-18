УЕФА запустит проверку инцидента с Винисиусом в поединке «Бенфика» – «Реал»

Дата публикации: 18-02-2026 13:37

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование по поводу инцидента, случившегося в первом поединке стыкового раунда Лиги чемпионов между командой «Бенфика» и мадридским «Реалом» (0:1). Поводом стала жалоба на расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает издание Madrid Universal.

По сведениям источника, УЕФА планирует опросить всех участников скандального эпизода, включая звезду французского футбола Килиана Мбаппе. После окончания матча он публично заявил, что полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни мог допустить расистские высказывания в адрес Винисиуса. Однако если в ходе проверки не будет обнаружено убедительных доказательств, дисциплинарные меры приняты не будут.

Матч в Лиссабоне завершился минимальной победой "Реала" со счетом 1:0, единственный и решающий гол забил Винисиус Жуниор. Во втором тайме игра была приостановлена почти на девять минут — это произошло после того, как бразильский форвард обратился к арбитру Франсуа Летексье с претензиями, вызванными инцидентом на поле. Ответная встреча между командами запланирована на 25 февраля и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».