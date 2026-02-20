«ПСЖ» частично выплатил долг Килиану Мбаппе, но спор не улажен

Дата публикации: 20-02-2026 11:48

Французский клуб «ПСЖ» перечислил нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе 4 миллиона евро из оставшихся 6 миллионов по решению суда, однако финансовый спор между сторонами продолжает оставаться нерешённым. Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

По данным источников, после визита судебных приставов парижский клуб выполнил частичную выплату бывшему игроку. Ранее трудовой суд постановил, что «ПСЖ» обязан выплатить Мбаппе 60,9 миллиона евро, включая задолженность по заработной плате, бонусы и начисленные проценты. Основная часть суммы была переведена на его счёт ещё раньше, но разница в 2 миллиона евро всё ещё остаётся предметом разногласий. Представители клуба настаивают, что полностью рассчитались с футболистом и все обязательства выполнены.

Конфликт возник после того, как летом 2024 года Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Переговоры между сторонами продолжаются, и не исключено, что ситуация потребует вмешательства судебных органов снова, чтобы урегулировать оставшиеся разногласия.