«Моя цель - выиграть всё с „Арсеналом“», - говорит Букайо Сака о своих планах в клубе

Дата публикации: 20-02-2026 11:49

Фланговый нападающий лондонского клуба «Арсенал» Букайо Сака поделился своими амбициями и целями, связанными с будущим в команде.

— Я стремлюсь выиграть здесь абсолютно все трофеи. Уверен, что ближайшие несколько лет станут временем, когда мы наконец достигнем наших главных целей и перейдём важную рубежную черту, — цитирует слова игрока известный журналист Фабрицио Романо.

Недавно Сака подписал новый контракт с «Арсеналом», который рассчитан до 2031 года, что подчёркивает доверие клуба к молодой звезде.

В текущем сезоне Букайо провёл 34 матча во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. По оценкам специалистов Transfermarkt, стоимость английского футболиста достигает 130 миллионов евро.

На данный момент команда под руководством своего главного тренера лидирует в чемпионате Англии — в турнирной таблице Арсенал набрал 58 очков. При этом ближайший соперник и конкурент — «Манчестер Сити» — отстаёт от лидера на пять очков, но имеет в запасе одну игру, что ещё добавляет интриги в борьбе за титул.