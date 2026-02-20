Неймар рассказал, когда планирует завершить свою карьеру

Дата публикации: 20-02-2026 11:51

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ», а сейчас выступающий за бразильский «Сантос» Неймар поделился своими размышлениями о будущем в футболе.

«На данный момент я не знаю, что ждет меня дальше. Есть вероятность, что в декабре я могу повесить бутсы на гвоздь. Сейчас для меня важно жить настоящим днем. 2026 год станет решающим не только для меня, но и для «Сантоса» и сборной Бразилии», - приводит слова 34-летнего нападающего Caze TV.

Действующий контракт между Неймаром и «Сантосом» истекает в конце текущего года, в декабре. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в десять миллионов евро, что учитывает его опыт и актуальную форму.

Стоит отметить, что летом 2026 года сборная Бразилии примет участие в чемпионате мира, который станет важным событием для команды и, возможно, повлияет на карьерные решения Неймара.

Таким образом, ближайшие несколько месяцев могут стать ключевыми для определения дальнейшего пути легендарного бразильского форварда, который уже оставил значительный след в истории футбола благодаря своим выступлениям за ведущие клубы Европы и национальную команду.