Появились новости о будущем Александра Зинченко в «Аяксе» после серьёзной травмы

Дата публикации: 21-02-2026 18:09

Согласно данным Soccernews.nl, существует высокая вероятность того, что левый защитник "Аякса" Александр Зинченко продлит свой арендный контракт с клубом.

В начале февраля этого года украинский футболист подписал соглашение с амстердамским клубом, действующее до 30 июня 2026 года. Однако сейчас стороны могут договориться о переподписании контракта — сообщается, что Зинченко хочет выразить признательность клубу за оказанное доверие. При этом ожидается, что в случае продления соглашения футболист согласится на значительное снижение своей заработной платы.

В текущем сезоне Зинченко провёл 12 матчей за "Аякс", однако не сумел записать на свой счёт результативных действий. В своём первом появлении в стартовом составе он получил травму колена, из-за которой выбыл из строя на длительный срок.

Отметим, что Зинченко оформил комнату в своём доме в стиле легендарного футбольного клуба "Арсенал".

