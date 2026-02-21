Дата публикации: 21-02-2026 18:10

Мадридский клуб "Реал" находится на финальной стадии переговоров по приобретению центрального защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека. Усиление данной позиции является одним из ключевых приоритетов "сливочных" в преддверии нового сезона. Об этом сообщают ведущие спортивные издания, включая AS.

По сведениям источников, немецкий футболист не планирует продлевать договор с "шмелями", что побудило руководство команды рассмотреть вариант его продажи в ближайшее трансферное окно. В последнее время "Реал" значительно активизировал наблюдение за 26-летним защитником, отмечая его стабильную игру и лидерские качества на поле. В клубе особенно ценят вклад Шлоттербека в успехи "Боруссии", а также его статус ключевого игрока национальной сборной Германии.

Кроме того, хорошие и доверительные отношения между мадридским и дортмундским клубами способны сыграть позитивную роль в успешном завершении сделки. Ожидается, что сумма трансфера может составить порядка €50 миллионов, что соответствует оценке "шмелей" стоимости защитника. В случае перехода, Шлоттербек усилит оборонительный потенциал "Реала" и станет важным элементом их линии защиты в предстоящих соревнованиях.