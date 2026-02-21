Криштиану Роналду инвестировал $7,5 млн в покупку 10% акций дочерней компании Herbalife

Дата публикации: 21-02-2026 18:10

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вложил $7,5 млн в разработку инновационной цифровой платформы для здоровья и благополучия нового поколения — Pro2col Software. Согласно информации с официального ресурса компании Herbalife, футболист приобрёл 10% акций дочерней компании Herbalife — HBL Pro2col Software, которая специализируется на этой передовой технологии.

Отмечается, что платформа Pro2col предоставляет дистрибьюторам Herbalife современные инструменты и аналитику, значительно повышающие качество работы и взаимодействия с клиентами. Благодаря этим технологиям персонализированные планы питания и оздоровления становятся более доступными и масштабируемыми для широкой аудитории. Примечательно, что сотрудничество Криштиану Роналду с компанией Herbalife продолжается уже с 2013 года, что демонстрирует долгосрочные партнерские отношения и доверие к бренду.

Эта инвестиция Роналду подчёркивает его стремление не только к успехам в спортивной карьере, но и к развитию инновационных продуктов в сфере здоровья, которые могут помочь людям вести более активный и здоровый образ жизни. Технология Pro2col позволяет использовать комплексный подход с учётом индивидуальных особенностей организма, что является важным шагом в эволюции персонализированной медицины и оздоровления.