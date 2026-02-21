«Манчестер Юнайтед» летом намерен подписать Николаса Джексона из «Челси»

Дата публикации: 21-02-2026 18:11

«Бавария» не собирается выкупать контракт нападающего Николаса Джексона, который находится у них в аренде из «Челси». Летом сенегальский форвард вернется в Лондон и, скорее всего, покинет клуб «синих». Такую информацию публикует издание TEAMtalk.

Как сообщает источник, заинтересованность в 24-летнем футболисте проявили сразу несколько английских клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Руководство «Челси» осознаёт, что за время выступлений Джексона в «Баварии» его трансферная стоимость снизилась, но точная сумма, на которую клуб готов расстаться с игроком, не раскрывается.

В текущем сезоне Джексон провёл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Срок действия его контракта с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет около 45 миллионов евро.

Таким образом, хотя «Бавария» и не планирует выкупать аренду, Джексон остаётся в центре внимания нескольких сильных футбольных клубов Англии. Его возвращение в «Челси» этим летом станет отправной точкой для нового трансфера, который может повлиять на расстановку сил в чемпионате Англии. Учитывая интерес со стороны таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», судьба футболиста будет внимательно отслеживаться фанатами и экспертами футбола.