«Арсенал» вступил в переговоры по Леау, «Милан» намерен продать футболиста за €75-80 млн

Дата публикации: 21-02-2026 18:13

Футбольный клуб «Арсенал» провёл предварительные переговоры с представителями нападающего из «Милана» Рафаэля Леау. Лондонский коллектив рассматривает возможность приобретения 26-летнего португальского вингера уже этим летом. Об этом сообщает источник Football Transfers.

Согласно информации, итальянский клуб готов отпустить Леау за сумму в диапазоне от €75 до €80 миллионов. При этом португалец считается главной трансферной целью «канониров» в атакующем направлении на предстоящий сезон.

В текущем сезоне Леау сыграл в 20 матчах различных турниров, забив при этом 9 голов и оформив 2 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас составляет около €70 миллионов.

«Арсенал» стремится укрепить атакующую линию команды и видит в Леау перспективного игрока, способного принести пользу на поле благодаря своей скорости, технике и умению забивать важные голы. Переговоры между клубами продолжаются, и ожидается, что летом мы можем увидеть трансфер, который станет одним из самых заметных на рынке игроков данного сезона.