«Челси» подписал соглашение с новым главным спонсором»

Дата публикации: 21-02-2026 18:14

«Челси» официально заключил соглашение с компанией IFS, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта. Договор рассчитан до 2028 года, однако статус титульного спонсора клуб сохранит лишь до конца сезона 2025/2026. Логотип этого поставщика программного обеспечения для промышленного ИИ впервые появится на форме как мужской, так и женской команд «Челси» уже в ближайшие выходные, когда лондонцы проведут свои матчи в рамках чемпионата Англии.

По словам президента клуба Джейсона Ганнона, представленным на официальном сайте, это партнёрство служит декларацией намерений клуба продолжать лидировать в индустрии, используя передовые технологии. «Мы стремимся раскрыть потенциал искусственного интеллекта для улучшения всех аспектов нашей деятельности – как на поле, так и за его пределами», – подчеркнул он.

Ранее «Челси» был единственным клубом английской Премьер-лиги, который на сезон 2025/2026 ещё не имел титульного спонсора. Ранее контракт с телекоммуникационной компанией Three был расторгнут в 2023 году в связи с санкциями, наложенными на экс-владельца клуба Романа Абрамовича. После этого на передней части футболок «Челси» появлялись логотипы компаний Infinite Athlete, специализирующейся на спортивных технологиях, и девелопера Damac. Как сообщает BBC Sport, клуб рассчитывает получать порядка 65 миллионов фунтов стерлингов (около 74 миллионов евро) ежегодно по контракту с новым долгосрочным титульным спонсором.

В ближайшую субботу, 21 февраля, «Челси» в домашнем матче 27-го тура АПЛ встретится с командой «Бёрнли». Команда под руководством Лиама Росеньора занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.