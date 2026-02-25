Агент Флориана Вирца рассчитывает на трансфер полузащитника в «Реал»

Дата публикации: 25-02-2026 23:58

Фолькер Штрут, агент полузащитника "Ливерпуля" Флориана Вирца, выразил надежду, что его подопечный в будущем сможет перейти в мадридский "Реал".

"Когда возникал вопрос выбора между "Ливерпулем" и "Баварией", я связался с Хаби Алонсо и сказал: "Ты должен пригласить парня из "Байера" к себе в "Реал". На что Хаби ответил: "Не стоит мне это говорить, передай просьбу президенту "Реала" Флорентино Пересу".

После этого я отправил Флорентино сообщение: "У меня есть игрок, которого я настоятельно рекомендую. Флориан Вирц может значительно усилить любую команду в мире".

В тот год, к сожалению, время было неподходящим из-за текущего состава и финансовых ограничений. Даже такая мощная казна, как у "Реала", не всегда бывает полной. Однако я все еще верю, что однажды Флориан окажется в "Реале", – рассказал агент в интервью изданию Bild.

Таким образом, несмотря на то, что сейчас сделка кажется маловероятной, агент игрока продолжает продвигать идею перехода Вирца в испанский клуб. Он уверен, что талант футболиста и его потенциал сделают его ценным приобретением для любого гранда европейского футбола.

Сейчас же Флориан Вирц сосредоточен на выступлениях за "Ливерпуль" и показывает стабильные результаты, ведь этот клуб также предоставляет ему отличные условия для развития карьеры. Будущее покажет, сумеет ли он реализовать мечту своего агента и однажды перейти в "Реал Мадрид".