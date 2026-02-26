Бывший тренер «Барселоны» Хави может стать главным тренером сборной Марокко

Дата публикации: 26-02-2026 00:00

Бывший наставник «Барселоны» Хави рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на должность главного тренера сборной Марокко. Согласно информации издания Marca, испанец может заменить Валида Реграги, однако официальные переговоры по этому поводу пока не стартовали.

Источник отмечает, что обсуждение смены рулевого связано с неудачным выступлением марокканской команды на недавно прошедшем Кубке африканских наций, который принимала их страна. Хави, скорее всего, не примет предложение возглавить сборную перед чемпионатом мира 2026 года, так как считает, что у него будет недостаточно времени для полноценного построения команды и выстраивания игровой схемы. Вместе с тем, он открыт для обсуждения возможности сотрудничества с национальной командой в преддверии мундиаля 2030 года.

25 февраля стало известно о намерении Валида Реграги подать в отставку. Напомним, что в 2022 году специалист добился выдающегося результата, приведя сборную Марокко к полуфиналу чемпионата мира, что стало историческим успехом для страны. 18 января марокканцы уступили в финале Кубка африканских наций сборной Сенегала со счётом 0:1 в дополнительное время, что стало серьёзным разочарованием для болельщиков и привело к поиску новых решений в руководстве команды.