Дель Пьеро поделился мнением о современном положении итальянского футбола

Бывший нападающий и капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о нынешнем состоянии итальянского футбола.

«Ситуация действительно сложная. Не все настолько плохо, как кажется на первый взгляд, но около 90-95% проблем — это правда. Это результат процессов, происходивших в Италии на протяжении последних лет. Инвестиции в футбол у нас остаются на низком уровне, тогда как другие рынки выросли и стали значительно крупнее.

Какие главные проблемы? В первую очередь, это стадионы. Мы понимаем, что для улучшения положения необходимо улучшать не только игру на поле, но и инфраструктуру вокруг футбола. Что касается системы подготовки молодых игроков — ситуация вызывает вопросы. Вот пример: дортмундская «Боруссия» недавно сыграла с «Аталантой», используя в составе двух итальянцев, рожденных в 2008 году. Почему эти перспективные молодежные таланты играют в Германии, а не в Италии? Это тревожный сигнал и повод задуматься.

Я считаю, что финансовое управление клубами должно стать более строгим. Команд не должны накапливать огромные долги. Не у всех клубов есть крупные собственники, способные покрыть затраты, как у «Ювентуса», где владелец оплачивает значительные суммы в конце сезона. Нам необходимо вернуть любовь к игре — не только на поле, но и в отношении кболельщикам и обществу. Ответственность за то, что показываем публике, должна быть выше, особенно когда возникают спорные моменты», — отметил Дель Пьеро в интервью ESPN.