«ПСЖ» поздравил Матвея Сафонова с днём рождения

Дата публикации: 26-02-2026 00:02

Парижский футбольный клуб «ПСЖ» поздравил с днём рождения российского вратаря команды Матвея Сафонова. Игрок сборной России отметил свой 27-й день рождения. В официальных аккаунтах клуба в социальных сетях был опубликован праздничный пост с надписью «С днём рождения, Матвей» и серией фотографий голкипера, среди которых снимки с трофеями и запечатлённый радостный момент после финала Межконтинентального кубка 2025 против «Фламенго» (основное время 1:1, победа по пенальти 2:1). В той встрече Сафонов продемонстрировал выдающуюся игру, отразив четыре пенальти в серии послематчевых пенальти, а его товарищи по команде подняли его на руки в знак уважения и признания.

За годы выступлений в составе «ПСЖ» российский голкипер завоевал шесть важных трофеев. Среди них победы в Лиге чемпионов, чемпионате Франции, Кубке и Суперкубке Франции, а также Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке, что подтверждает высокий уровень его мастерства и важность для команды.

Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в четырёх играх. Его надёжная игра в воротах помогает команде достигать высоких результатов и уверенно выступать на международной арене.