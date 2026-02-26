Сборная Португалии обсуждает возможность переноса встречи с Мексикой

Дата публикации: 26-02-2026 00:03

Некоторые футболисты сборной Португалии выразили опасения по поводу проведения товарищеского матча с Мексикой именно на территории Мексики, так как возникли вопросы безопасности. Игра запланирована на 28 марта 2026 года, однако сейчас рассматривается вариант переноса матча в Соединённые Штаты Америки, где проживает большое мексиканское сообщество. Об этом сообщает издание The Touchline в социальной сети Х.

Первоначально встреча должна была пройти в рамках торжественного открытия реконструированного стадиона «Ацтека» в Мехико, и значительная часть билетов уже была распродана. Тем не менее, текущая обстановка с беспорядками и возможными рисками в стране вызвала сомнения и поставила под вопрос проведение матча на мексиканской территории. В итоге все заинтересованные стороны сейчас изучают возможность изменения места проведения игры.

Стоит отметить, что этим летом Мексика совместно с США и Канадой примет чемпионат мира по футболу. При этом накануне президент Мексики публично заверила, что проведение мирового первенства в стране остаётся совершенно безопасным и не подвергается никаким угрозам.

В то время как организация крупных спортивных событий требует максимального внимания к вопросам безопасности, подобные обсуждения и возможные корректировки планов являются вполне ожидаемыми. Болельщики и участники матча с нетерпением ждут окончательного решения по этому вопросу, которое, скорее всего, будет принято с учётом всех факторов и рекомендаций специалистов.