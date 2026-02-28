Джанни Инфантино обсудил с президентом Мексики ситуацию с беспорядками в стране перед ЧМ

Дата публикации: 28-02-2026 02:27

Президент ФИФА Джанни Инфантино провёл телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне напряжённой ситуации в стране, происходящей накануне чемпионата мира 2026 года.

«Сегодня у меня состоялся очень продуктивный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Я ещё раз выразил полное доверие принимающей стороне и с большим воодушевлением жду проведения всех матчей самого инклюзивного и масштабного чемпионата мира по футболу в истории», – приводит слова Инфантино ESPN.

Напомним, что 24 февраля, во время спецоперации Вооружённых сил Мексики, был уничтожен лидер одного из крупнейших наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, более известный под прозвищем Эль Менчо. После этого в нескольких мексиканских городах вспыхнули массовые беспорядки. В частности, в Гвадалахаре — одном из городов, где запланированы игры чемпионата, в том числе матч между Испанией и Уругваем — участники картеля устроили поджоги автомобилей и блокировали дороги, создавая серьезные проблемы для безопасности и общественного порядка.

Чемпионат мира 2026 года будет проходить сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля. В Мексике матчи турнира запланированы в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Несмотря на текущие сложные события, организаторы уверены в успешном проведении турнира и принимают все меры для обеспечения безопасности всех участников и зрителей.