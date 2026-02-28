Дмитрий Аленичев обозначил основных фаворитов на золотые медали РПЛ

Дата публикации: 28-02-2026 02:27

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими взглядами на главных претендентов на чемпионство в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

По его мнению, основными фаворитами в борьбе за золотые награды являются команды «Зенит» и «Краснодар». Несмотря на плотность в верхней части турнирной таблицы, именно эти клубы имеют самое серьезное преимущество. Хотя «Краснодар» опережает третье место, на котором находится ЦСКА, всего на четыре очка, Аленичев отдает предпочтение именно «Краснодару» и «Зениту». По составу эти команды заметно сильнее московского ЦСКА и «Локомотива».

При этом эксперт не учитывает в борьбе за медали клуб «Балтика», а «Спартаку» будет крайне сложно вмешаться в эту гонку из-за значительного отставания. Если «Краснодар» и «Зенит» сумеют избежать травм своих ключевых игроков, то именно между этими командами, по мнению Аленичева, и развернется борьба за чемпионство. Ему хотелось бы, чтобы судьба золотых медалей решалась лишь в финальном туре.

На данный момент после 18 туров в чемпионате России «Краснодар» занимает первое место с 40 набранными очками. Следующий за ним «Зенит» из Санкт-Петербурга имеет на один балл меньше — 39 очков. Третью строчку занимает московский «Локомотив», который аккумулировал 37 очков.