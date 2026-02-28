Юрген Клопп поставил «Реалу» ряд требований для перехода на пост главного тренера

Дата публикации: 28-02-2026 18:29

По данным Topskills Sports UK, бывший главный тренер Ливерпуля, Юрген Клопп, обозначил конкретные требования, которые он ожидает выполнить, если летом клуб Реал обратится к нему с предложением возглавить команду.

Известно, что немецкий специалист намерен усилить состав команды двумя центральными защитниками и двумя полузащитниками. Помимо этого, Клопп настаивает на возвращении в состав бразильского нападающего Эндрика, которого видит важным звеном в атаке.

Кроме того, Клопп готов рассмотреть возможность расставания клуба с двумя текущими футболистами — Джудом Беллингемом и Эдуардо Камавингой, если это будет необходимо для достижения новых целей и оптимизации состава.

Отмечается, что тренер заранее обозначил свою позицию и условия своего возможного сотрудничества с Реалом, тем самым демонстрируя серьёзность намерений и готовность к конструктивному диалогу с руководством клуба.

Эксперты считают, что такой чёткий подход со стороны Клоппа может сыграть решающую роль в будущем переговорном процессе и показать, что он намерен строить команду по своему видению, ориентируясь на высокие спортивные результаты.