Футболисты «Фенербахче» и «Галатасарая» рискуют получить тюремные сроки на 17 и 13 лет за участие в ставках

28-02-2026

В чемпионате Турции вспыхнул громкий скандал, связанный с незаконными ставками на футбольные матчи. Как сообщает издание Sabah, под следствием оказались сразу два игрока ведущих клубов Суперлиги Турции.

Речь идёт о капитане Фенербахче Мерте Хакане Яндаше и Метехане Балтаджи, защищающем цвета Галатасарая. По информации источников, Яндашу грозит до 17 лет тюремного заключения, а Балтаджи – до 13 лет.

Расследование выявило, что Балтаджи делал ставки на матчи Галатасарая против Ризеспора (март 2021 года) и Гёзтепе (апрель 2021 года). Несмотря на то, что он не выходил в стартовом составе, футболист был в заявке и, теоретически, мог сыграть в этих матчах. При этом при размещении ставок он не сообщил букмекерским компаниям о своём статусе профессионального игрока.

Эти события развиваются на фоне масштабной кампании по борьбе с нарушениями, связанными со ставками в турецком футболе. В прошлом году глава Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил об отстранении 149 арбитров по подозрению в нелегальных ставках. Позже появилось сообщение, что подозрения коснулись также более тысячи футболистов, что указывает на серьёзную проблему в турецком футболе и попытки очистить спорт от коррупции и нарушений.