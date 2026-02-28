Гарет Саутгейт отверг предложение возобновить работу в клубе, несмотря на слухи о его возможном переходе в «МЮ».

19:29 ()
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг слухи о своем скором возвращении к тренерской работе. Ранее его связывали с возможностью возглавить клубы «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», однако сам специалист заявил, что пока не готов обсуждать такие предложения.

«Сейчас я не испытываю желание тренировать в Премьер-лиге. В 35 лет я уже имел подобный опыт, занимая 12-е место с «Мидлсбро». Работа в сборной Англии была одной из лучших в моей карьере — это важные матчи, возможность работать с выдающимися игроками без лишнего вмешательства со стороны владельцев. Такой опыт меня избаловал», — отметил Саутгейт.

Он добавил, что не стремится возглавить другую национальную команду, а клубная тренерская работа не входит в его нынешние планы. Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, он не активен в поисках новой должности.

Гарет Саутгейт руководил сборной Англии с 2016 по 2024 годы. При нем «три льва» дважды достигали финала чемпионата Европы, что стало значительным достижением для национальной команды.

