Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» стал главным тренером «Мальорки»

Бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис назначен новым главным тренером испанской «Мальорки». 45-летний аргентинец пришёл на смену Хагобе Аррасате, который покинул команду после трёх поражений подряд, сообщает официальная пресс-служба клуба.

По данным источников, договор с Демикелисом подписан до окончания сезона 2025/2026. Ранее он руководил мексиканским «Монтерреем», откуда ушёл в мае 2025 года. До этого Мартин возглавлял «Ривер Плейт», с которым выиграл чемпионат Аргентины и Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Мальорка» занимает 18-е место в Ла Лиге, находясь в зоне вылета и остро нуждаясь в смене руководства, чтобы улучшить результаты и избежать понижения в классе.

В своей игровой карьере Демикелис четырежды становился чемпионом Германии с «Баварией». Кроме того, выступая за «Манчестер Сити», он выиграл английскую Премьер-лигу и два Кубка лиги. За сборную Аргентины Мартин провёл 51 матч, представляя страну на международной арене.

Теперь перед Демикелисом стоит задача стабилизировать «Мальорку» и вывести команду из кризиса, используя свой богатый опыт как футболиста и тренера. Фаны клуба надеются, что под руководством нового наставника результативность и игра команды значительно улучшатся.