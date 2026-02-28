«Реал» побил два важных финансовых рекорда одновременно

Дата публикации: 28-02-2026 18:33

УЕФА опубликовал подробный отчёт о финансовом состоянии и инвестициях европейских футбольных клубов за 2025 год. Согласно представленным данным, мадридский клуб Реал установил сразу два значимых финансовых рекорда, которые еще больше укрепляют его статус лидера мирового футбола.

Коммерческие доходы Реала достигли рекордных €568 млн — впервые в истории футбола этот показатель превысил отметку в полмиллиарда евро. Второе место по коммерческим поступлениям заняла Барселона с результатом €499 млн, а замыкает тройку лидеров Манчестер Юнайтед, заработавший €384 млн.

Кроме того, Реал впервые заработал более €200 млн только в день матчей за счёт продажи билетов и сопутствующих услуг — общий доход составил €222 млн. Это ещё один беспрецедентный успех мадридского клуба.

На втором месте по выручке в день матчей оказался Арсенал с результатом €183 млн, а замыкает тройку Пари Сен-Жермен, заработавший €175 млн. Такие цифры свидетельствуют о стремительном росте коммерческой привлекательности и популярности европейских клубов в целом.