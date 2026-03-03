Роналду срочно уехал из Саудовской Аравии на фоне обострения ситуации в регионе

Дата публикации: 03-03-2026 13:35

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с семьёй срочно покинул Саудовскую Аравию, вылетев на частном самолёте. Об этом сообщает издание The Sun. Самолёт с футболистом был замечен на сервисе Flightradar и приземлился в Мадриде.

Роналду живёт в Эр-Рияде со своей невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. На прошлой неделе город подвергся серии ударов дронов, что связано с обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Нападения продолжаются, и именно эта напряжённая ситуация могла стать причиной решения футболиста покинуть страну.

В текущем сезоне 41-летний спортсмен отметился 20 голами в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. В феврале Роналду бойкотировал игры клуба из-за претензий к руководству, в частности к Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), который, по его мнению, уделяет команде меньше ресурсов и внимания по сравнению с клубами-конкурентами, такими как «Аль-Хиляль». После этого конфликт был урегулирован, и он вернулся в состав.

В условиях продолжающейся напряжённости в регионе Роналду и его семья приняли решение временно покинуть Саудовскую Аравию ради безопасности и спокойствия. Возможно, возвращение футболиста в страну будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и стабилизации обстановки. На данный момент представители клуба и самого игрока официальных комментариев не давали.