«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» завершили 29-й тур АПЛ ничьей

Дата публикации: 05-03-2026 02:45

На стадионе «Этихад» в Манчестере завершился матч 29-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, где встретились «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Главным судьёй встречи был Даррен Ингланд. По итогам напряжённой игры соперники разошлись миром — 2:2.

Первым счёт открыл полузащитник «горожан» Антуан Семеньо на 31-й минуте игры. Однако вскоре, на 56-й минуте, игрок «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт восстановил равенство. Не прошло и шести минут, как Родри, полузащитник «Манчестер Сити», вновь вывел свою команду вперёд. Тем не менее, на 76-й минуте хавбек «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон сумел сравнять счёт и зафиксировал окончательный результат матча — 2:2.

По состоянию на данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков после 29 сыгранных матчей. В свою очередь, «Ноттингем Форест» располагается на 17-м месте с 28 очками в текущем сезоне.

Матч получился насыщенным и зрелищным, с обеих сторон была продемонстрирована отличная игра и воля к победе. Несмотря на то, что «Манчестер Сити» традиционно считается одним из фаворитов лиги и борется за чемпионство, «Ноттингем Форест» показал достойный уровень, сумев не только отыграться в гостях, но и удержать ничейный результат до финального свистка. Этот результат отразился на положении команд в таблице, сохранив интригу как в верхней части, так и в борьбе за выживание.