«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» в 29-м туре Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 05-03-2026 02:45

Завершился поединок 29-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором сошлись команды «Брайтон» и «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув, Англия. Главным судьёй матча выступил Крис Кавана из Ланкашира. В итоге победу одержали футболисты лондонского «Арсенала»—со счётом 1:0.

На 9-й минуте встречи вингер «канониров» Букайо Сака открыл результативный счёт благодаря передачe защитника Юрриена Тимбера, что позволило «Арсеналу» выйти вперёд и сохранить лидерство до конца матча.

После этого успеха «Арсенал» уверенно занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 67 очков после 30 сыгранных матчей. Отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити», у которого остаётся одна игра в запасе — составляет семь очков, что подчёркивает силу и стабильность лондонского клуба в нынешнем сезоне.

Со своей стороны, «Брайтон» на данный момент набрал 37 очков в текущем чемпионате и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице, демонстрируя достаточно уверенную игру, но пока не способный конкурировать с лидерами за высокие места.