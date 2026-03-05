Новый Челси: какую игру ставит Росеньор

Дата публикации: 05-03-2026 10:00

Челси XXI века невозможно представить без постоянных тренерских перестановок. Летом 2025 года Энцо Мареска выиграл с «Аристократами» Клубный чемпионат мира, а уже зимой итальянцу указали на дверь, заменив его на Лиама Росеньора. Вряд ли бывший тренер Страсбура еще за месяц до прихода в Челси мог бы предсказать, что так быстро возглавит легендарный клуб. И после объявления о приходе англичанина, а не какого-либо тренера с опытом работы в топ-клубах, болельщики отнеслись к этому назначению с известной долей скепсиса. Более того, Росеньор признался, что насмешки в Интернете негативно сказывались на его семье.

Но после первых 5 игр страх очередной перестройки сменился надеждой. 4 выигрыша кряду с общим счетом 11:4 и ничья с Лидсом (2:2) показали, что команда сможет завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

4-2-3-1 и ротация

Росеньор моментально сделал ставку на сдвоенный центр в опорной зоне и использование футболиста на позиции «десятки». Причем в роли атакующего хавбека успели попробовать себя Буонаротте, Жоао Педро, Палмер и Фернандес. В идеальном варианте там будет играть именно Палмер, но пока он набирает физическую форму, а Росеньор сказал, что не будет рисковать здоровьем игрока.

При этом в центре поля важным игроком становится Андрей Сантос, уже игравший у Росеньора в Страсбурге. Рядом с ним проще и Кайседо, которого тренер назвал потенциально лучшим опорным полузащитником мира. Мозес вышел в старте в 4 матчах из 5 и это отличный показатель, потому что ротация идет везде. Достаточно сказать, что в этих 5 матчах в стартовом составе выходило 22 разных футболиста!

Призраки автобусов и бразильская искра

Однако старые проблемы не исчезают по щелчку пальцев. Матч против Пафоса в Лиге чемпионов напомнил о проблемах Челси в игре команд с низким оборонительным блоком. Против Пафоса было то же самое: владение мячом ради владения, неповоротливость в центре поля и вялый темп.

Спасением стал выход Эстевао после перерыва. Юный бразилец добавил игре вертикальной остроты, которой так не хватало. Позже Росеньор отметил важный нюанс: когда соперник паркует автобус, пространство появляется только тогда, когда вся команда оппонента находится за линией мяча. Эстевао почувствовал этот момент идеально, доказав, что индивидуальное мастерство – лучшее средство против сверхнасыщенной обороны.

Тактический чит-код с уходом одного из опорных в защиту

В матче против Кристал Пэлас Росеньор должен был показать, как его команда сможет справляться с середняками АПЛ на выезде. В матчах с более агрессивными соперниками, Челси при Энцо Мареске хоть и получал возможности для контратак, но одновременно был уязвим к физическому давлению. Тут и пригодился опыт работы с тем же Сантосом.

Андрей начинал в опорной зоне, но при обороне своевременно опускался в линию защиты, добавляя надежности в игре против Матета, а также помогая разбираться с навесами от латералей Пэлас. Такая гибкость позволила синим комфортно чувствовать себя даже без мяча – редкое зрелище для Челси последних лет.

Человеческий фактор

Возможно, секрет успеха Росеньора кроется не в планшете с фишками, а в атмосфере на базе. Как сообщают инсайдеры, Лиам радикально сократил длительность тактических собраний, чтоб не перегружать игроков. Он старается активно подбадривать каждого, а чтобы игроки лучше слышали его реакцию даже аплодирует им по ходу тренировок и игр, снимая перчатки. Плюс обещает устроить конкурс по сборке Lego, чтоб наладить химию вне футбольного поля.

Все это позволяет надеяться на то, что атмосфера в клубе улучшится.