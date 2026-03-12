Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч Лиги чемпионов против «Челси» по версии ведущих спортивных порталов

Дата публикации: 12-03-2026 14:58

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкий балл за выступление в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Челси» (2:5). Такие оценки опубликованы ведущими статистическими порталами Flashscore, Sofascore и Whoscored.

По версии Flashscore, оценка Сафонова составила всего 6,3 — это худший показатель среди всех игроков парижан, включая некоторых футболистов, вышедших на замену. Лучшим в команде по мнению данного ресурса стал Хвича Кварацхелия, оформивший дубль и ассист, с оценкой 8,4.

Портал Sofascore выставил голкиперу ещё более низкую оценку — 5,7, несмотря на то, что Сафонов сделал два успешных сейва. Это также самый низкий балл среди всех игроков «ПСЖ». Лидером по оценке на этом ресурсе вновь стал Кварацхелия с 9,3 балла.

Согласно информации Whoscored, Сафонов получил оценку 6,5 — это второй худший результат среди стартового состава «ПСЖ». Менее успешным был только капитан парижан Маркиньос с 6,2 балла. Лучшим игроком матча для портала стал вновь Хвича Кварацхелия с 8,7 балла.

Отметим, что худшим игроком всего матча признан вратарь «Челси» Филип Йоргенсен, чьи оценки варьируются от 3,7 до 4,6 в зависимости от ресурса.

Для Матвея Сафонова этот матч стал пятым в Лиге чемпионов текущего сезона. За эти игры он пропустил семь голов и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Несмотря на сложный матч, стоит отметить, что команда продолжает бороться за выход в следующий этап турнира, и оценка Сафонова лишь отражает субъективное мнение аналитиков, а не окончательную характеристику его игры.