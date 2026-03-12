«Интер Майами» и «Нэшвилл» завершили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ вничью

Дата публикации: 12-03-2026 14:59

В ночь с 11 на 12 марта по московскому времени на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле, штат Теннесси, США, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Нэшвилл» и «Интер Майами». Встреча завершилась без голов — 0:0.

38-летний аргентинский форвард и капитан «Интер Майами» Лионель Месси провёл на поле весь матч, однако не сумел записать на свой счёт результативных действий. Его партнёр по команде, 39-летний уругвайский нападающий Луис Суарес, остался в запасе и не выходил на поле.

Реванш этих соперников состоится в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США, в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени. Этот матч определит, кто пробьётся в 1/4 финала престижного клубного турнира Северной и Центральной Америки, известного как Лига чемпионов КОНКАКАФ.

Стоит отметить, что обе команды показали сдержанную игру, стараясь избежать ошибок, ведь исход первой встречи оставил интригу и будет решающим на выезде у «Интер Майами». Продолжение противостояния обещает быть напряжённым и увлекательным для всех болельщиков.