Луис Энрике поделился мнением о выступлении Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси»

Дата публикации: 12-03-2026 15:01

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями от игры российского вратаря парижан Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Челси» (5:2).

— Матвей Сафонов сегодня часто поднимался высоко и уверенно действовал в воротах. Как вы можете охарактеризовать его игру?

— У нас выстроена высокая линия обороны, и команда много времени проводит с мячом. Голкипер должен хорошо владеть мячом, и Матвей справляется с этой задачей на высоком уровне, как и все остальные игроки.

— Вы остались довольны его игрой сегодня?

— Я доволен выступлением всей команды сегодня, – ответил Энрике в эфире «Okko Спорт».

Следует отметить, что в этой встрече российский голкипер допустил два пропущенных мяча, однако совершил и два важных сейва. В текущем сезоне он сыграл уже в 14 матчах, пропустив 17 голов, и в пяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности. После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года, Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», демонстрируя стабильность и доверие со стороны тренерского штаба.