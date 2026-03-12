Микель Артета рассказал о трудностях выступления в Лиге чемпионов

Дата публикации: 12-03-2026 15:02

Главный тренер команды «Арсенал» Микель Артета поделился своими мыслями о трудностях, с которыми сталкиваются команды в Лиге чемпионов, после первого матча 1/8 финала против «Байера», завершившегося вничью 1:1.

- Напомнила ли ничья с «Байером» о сложности выступлений в Лиге чемпионов?

- Безусловно. Этот матч показал, насколько трудно одолеть любого соперника в рамках этого престижного турнира, особенно когда играешь на выезде. Анализируя ситуацию, понимаешь, какая огромная работа была проделана нашей командой, чтобы одержать восемь побед подряд в Лиге чемпионов! Это достижение уникально, никто до нас не смог повторить такой результат. Мы прекрасно понимали важность поединка с «Байером» и уровень их игры. Сейчас наша задача — завершить этот этап успешно в Лондоне, — отметил Артета, слова которого приводит официальный сайт «канониров».

Его комментарии подчёркивают сложность и напряжённость борьбы на самом высоком уровне европейского футбола. Этот турнир не прощает ошибок, и каждая игра требует максимальной концентрации и скорости принятия решений. Команда «Арсенал» готова приложить все усилия, чтобы пройти дальше и оправдать ожидания болельщиков.