Калафьори рассматривается для перехода из «Арсенала» в «Челси»

Дата публикации: 12-03-2026 15:03

Защитник "Арсенала" Рикардо Калафьори может перейти в "Челси".

По информации CaughtOffside, "синие" планируют подписать контракт с итальянским футболистом уже этим летом. Сам Калафьори стремится чаще выходить на поле и получать больше игрового времени, поэтому рассматривает возможность смены клуба. Ранее "Челси" пытался приобрести Калафьори ещё до его перехода в "Арсенал", однако тогда сделка не состоялась.

В 2024 году Рикардо Калафьори перешёл из "Болоньи" в "Арсенал" за 43 миллиона евро. Его контракт с лондонским клубом действителен до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне 23-летний итальянский защитник сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. По оценке портала transfermarkt, стоимость Калафьори составляет около 50 миллионов евро.