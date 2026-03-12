17:02 ()
Свернуть список

Зидан прокомментировал хет-трик Вальверде

Дата публикации: 12-03-2026 15:04

 

«Реал» сделал важный шаг к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав уверенную победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:0 на своём поле. В центре внимания оказался полузащитник Федерико Вальверде, который оформил хет-трик, хотя обычно не считается основным бомбардиром команды.

На трибунах стадиона «Реала» присутствовал легендарный бывший игрок и тренер клуба — Зинедин Зидан. Он не остался равнодушным к блистательной игре Вальверде и поделился своими впечатлениями.

«Я очень рад за Федерико Вальверде», - отметил Зидан, слова которого приводит издание The Touchline.

Следующая встреча «Реала» назначена на субботу, 14 марта. Мадридцы примут на своём поле «Эльче» в рамках чемпионата Испании. Матч на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнётся в 23:00 по московскому времени, и болельщики рассчитывают на продолжение успешной серии команды.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close