Зидан прокомментировал хет-трик Вальверде

«Реал» сделал важный шаг к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав уверенную победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:0 на своём поле. В центре внимания оказался полузащитник Федерико Вальверде, который оформил хет-трик, хотя обычно не считается основным бомбардиром команды.

На трибунах стадиона «Реала» присутствовал легендарный бывший игрок и тренер клуба — Зинедин Зидан. Он не остался равнодушным к блистательной игре Вальверде и поделился своими впечатлениями.

«Я очень рад за Федерико Вальверде», - отметил Зидан, слова которого приводит издание The Touchline.

Следующая встреча «Реала» назначена на субботу, 14 марта. Мадридцы примут на своём поле «Эльче» в рамках чемпионата Испании. Матч на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнётся в 23:00 по московскому времени, и болельщики рассчитывают на продолжение успешной серии команды.