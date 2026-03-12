«Челси» инициирует расследование после поражения 2:5 от «ПСЖ»

Дата публикации: 12-03-2026 15:06

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» потерпел крупное поражение на выезде от «ПСЖ» со счётом 2:5. Интересно, что за восемь часов до начала игры в прессу попал стартовый состав лондонской команды. В связи с этим в «Челси» намерены провести внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства утечки.

«Утечка состава? Я не знал об этом. Уверен, что мы во всём разберёмся», - сообщил журналистам главный тренер «Челси» Лиам Росеньор.

Следующий матч «Челси» запланирован на субботу, 14 марта – команда сыграет с «Ньюкаслом» дома в рамках Премьер-лиги. Через три дня, 17 марта, команда под руководством Росеньора встретится с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов. Учитывая результат первого поединка, клубу предстоит серьёзно постараться, чтобы изменить ситуацию и добиться выхода в следующий раунд.