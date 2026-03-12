Форвард «Тоттенхэма» Кудус достиг соглашения о переходе в «Атлетико»

Дата публикации: 12-03-2026 15:06

Нападающий «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус может стать игроком «Атлетико».

Согласно информации от Topskills Sports UK, форвард тайно достиг устного принципиального соглашения с мадридским клубом о контракте сроком на 4,5 года. Если «Тоттенхэм» покинет Английскую премьер-лигу по итогам этого сезона, в «Атлетико» уверены, что смогут подписать ганского футболиста уже этим летом. Сам Кудус проявляет явный интерес к переходу в команду «матрасников».

Мохаммед Кудус присоединился к «Тоттенхэму» из «Вест Хэма» в 2025 году за сумму в 63 миллиона евро. Срок его текущего контракта с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за «шпор» 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач, показывая свою важность в составе команды и потенциал для дальнейшего развития.