17:02 ()
Свернуть список

Форвард «Тоттенхэма» Кудус достиг соглашения о переходе в «Атлетико»

Дата публикации: 12-03-2026 15:06

 

Нападающий «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус может стать игроком «Атлетико».

Согласно информации от Topskills Sports UK, форвард тайно достиг устного принципиального соглашения с мадридским клубом о контракте сроком на 4,5 года. Если «Тоттенхэм» покинет Английскую премьер-лигу по итогам этого сезона, в «Атлетико» уверены, что смогут подписать ганского футболиста уже этим летом. Сам Кудус проявляет явный интерес к переходу в команду «матрасников».

Мохаммед Кудус присоединился к «Тоттенхэму» из «Вест Хэма» в 2025 году за сумму в 63 миллиона евро. Срок его текущего контракта с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за «шпор» 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач, показывая свою важность в составе команды и потенциал для дальнейшего развития.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close