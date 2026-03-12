«Атлетико» стремится подписать вингера «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-03-2026 15:07

Нападающий "Манчестер Сити" Жереми Доку может продолжить свою карьеру в Испании.

Согласно информации журналиста Грэма Бэйли, мадридский клуб "Атлетико" проявляет интерес к подписанию 23-летнего бельгийского футболиста. "Матрасники" планируют попытаться оформить трансфер игрока уже этим летом. При этом сам Доку пока не может договориться о новом контракте с "горожанами".

Жереми Доку перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Ренна" в 2023 году за сумму около 60 миллионов евро. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне, который проходит сейчас, форвард принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал 12 результативных передач, демонстрируя хорошие показатели. По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость Доку составляет 65 миллионов евро.

Таким образом, интерес "Атлетико" к Жереми Доку может стать важным шагом в развитии его карьеры и изменении игровой обстановки. Если трансфер состоится, бельгийский форвард получит возможность проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы и усилить атакующую линию мадридского клуба. Следует также отметить, что "Манчестер Сити" может быть заинтересован в продаже игрока, учитывая сложность переговоров о новом контракте, что открывает дополнительные возможности для обеих сторон.