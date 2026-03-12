«Интер» испытывает трудности в переговорах о новом контракте с Карлосом Аугусто

Дата публикации: 12-03-2026 15:08

Клуб «Интер» планирует продлить контракт с защитником Карлосом Аугусто.

Согласно информации от журналиста Паскаля Гуарро, миланский клуб предложил 27-летнему игроку новое соглашение с зарплатой в размере 3,2 миллиона евро в год. В свою очередь, бразильский футболист рассчитывает на зарплату в 4 миллиона евро. Помимо этого, Аугусто рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Он хочет понять, есть ли клуб, который сможет гарантировать ему место в основном составе, поскольку в «Интере» он не считается игроком основы.

Карлос Аугусто перешёл в «Интер» из «Монцы» в 2024 году за 14 миллионов евро. Его текущий контракт действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне защитник сыграл за миланский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.