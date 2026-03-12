Часть футболистов «Тоттенхэма» утратила уважение к Тудору

Дата публикации: 12-03-2026 15:09

Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм» в феврале с контрактом до конца текущего сезона. С момента его назначения команда сыграла четыре матча в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но, к сожалению, все встречи закончились поражениями. В связи с этим в прессе активно обсуждается возможное увольнение хорватского тренера в ближайшее время.

Журналист Мэтт Лоу из издания Daily Telegraph сообщает, что футболисты «Тоттенхэма» утратили доверие к Тудору. Более того, среди игроков клуба есть те, кто уже не испытывает уважения к своему наставнику, что дополнительно усложняет ситуацию внутри коллектива.

Следующий поединок «шпоры» проведут 15 марта на выезде против «Ливерпуля» в рамках чемпионата Англии. На данный момент команда располагается всего на одно очко выше зоны вылета из АПЛ, что усиливает давление на тренерский штаб и футболистов в преддверии важного матча.