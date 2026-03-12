Ракитич: «Реал» допустил ошибку, отпустив Модрича»

Дата публикации: 12-03-2026 15:12

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал уход Луки Модрича из футбольного клуба Реал Мадрид.

По мнению Ракитича, мадридская команда допустила серьёзную ошибку, отпустив своего ветерана прошлым летом. Он считает, что клубу стоило приложить все усилия, чтобы сохранить Модрича в составе.

"Им следовало настоять на том, чтобы Лука остался в Реале. Это была большая ошибка с их стороны. Он доказывает, что в футболе нет ограничений по возрасту", - отметил бывший полузащитник.

Ракитич также подчеркнул, что в текущей ситуации главный тренер мадридского клуба мог бы вновь рассчитывать на опыт и мастерство Модрича, которые очень ценны для команды.

"С учётом того, как сейчас обстоят дела в Мадриде, уверен, что главный тренер с радостью видел бы его возвращение. Лука способен внести важный вклад и помочь команде на высоком уровне", - добавил он.

Таким образом, Ракитич выразил уверенность, что Модрич по-прежнему остаётся одним из ключевых игроков, способных усиливать состав любого клуба, включая Реал Мадрид, несмотря на возраст и перемены в карьере.