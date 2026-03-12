Гвардиола сообщил о своем уходе из "Манчестер Сити" по окончании сезона

Дата публикации: 12-03-2026 15:13

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола официально заявил о своем намерении уйти из клуба по окончании нынешнего сезона. Тренер объяснил свое решение необходимостью сделать паузу для восстановления физического и психологического состояния, взяв перерыв в профессиональной карьере.

Как сообщает издание The Mirror, 55-летний специалист уже окончательно определился с этим шагом. "Я прекращу работу после этого этапа с "Сити", так как мне нужно сосредоточиться на себе и своем теле. На каталанском это называется badar. Мне просто хочется приостановиться и наблюдать, как мимо проезжает поезд", — отметил Гвардиола.

Обсуждая крупное поражение от "Реала" (0:3) в Лиге чемпионов, наставник признал результат тяжёлым и "сокрушительным", подчёркнув при этом отличную игру соперника. "Наша игра не была настолько плохой, как показывает итоговый счёт. В первом тайме соперник всего три раза подошел к нашим воротам, но забил три гола благодаря своему мастерству. Нам же не хватило точности последнего паса", — сказал Гвардиола. Особо он выделил игру Федерико Вальверде, назвав его выдающимся футболистом.

За годы работы в таких клубах, как "Барселона", "Бавария" и "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал впечатляющие 39 трофеев и трижды удостаивался звания тренера года. В его активе — три победы в Лиге чемпионов (2009, 2011 и 2023 годы). Сейчас он возглавляет "Манчестер Сити" уже десятый сезон подряд, начиная с 2016 года и продолжая оставаться одним из самых успешных тренеров современности.