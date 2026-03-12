Очоа в возрасте 40 лет снова присоединяется к сборной Мексики

Дата публикации: 12-03-2026 15:15

40-летний голкипер Гильермо Очоа вновь получит вызов в сборную Мексики на предстоящие товарищеские матчи против Португалии и Бельгии. Это связано с травмой основного вратаря Луиса Малагона, который выбыл из состава из-за серьезного повреждения.

Согласно информации мексиканских спортивных изданий, тренерский штаб национальной команды решил пригласить опытного стража ворот для подготовки к домашнему Чемпионату мира FIFA 2026. Это решение обусловлено необходимостью усилить состав перед крупным турниром, который пройдет в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля.

Луис Малагон получил разрыв ахиллова сухожилия в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где его команда встретилась с «Филадельфией Юнион». Восстановление от такой травмы занимает много времени, что исключает его участие в мировом первенстве. В связи с этим Очоа становится ключевым кандидатом на место основного вратаря.

Гильермо Очоа, который сейчас защищает цвета кипрского клуба АЕЛ, имеет шанс войти в историю футбола как первый игрок, вызванный на шесть чемпионатов мира. Он может повторить достижения таких звезд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. На данный момент он уже выступал за сборную Мексики на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, а на последних трех мировых первенствах был основным голкипером команды.

Набор товарищеских матчей станет для Очоа отличной возможностью подтвердить свою готовность вновь занять позицию первого номера в сборной. Мексика встретится с Португалией 29 марта в Мехико, а затем 31 марта сыграет с Бельгией в Чикаго на стадионе «Солджер-филд».

В текущем сезоне чемпионата Кипра Очоа провел 17 игр за АЕЛ, в которых пропустил 23 гола и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести матчах. Его обширный опыт и лидерские качества могут оказаться решающими для сборной Мексики в период кадровых проблем, вызванных травмами ключевых игроков.