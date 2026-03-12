Лех – Шахтер. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций 12 марта

Дата публикации: 12-03-2026 15:20

12 марта для "Шахтёра" вновь наступает время еврокубковых баталий. На этот раз донецкому коллективу предстоит в Познани, начиная с 19:45 по киевскому времени, провести первый поединок 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского "Леха". Матч ожидается чрезвычайно интересным и полным интриги, ведь обе команды на своем пути продемонстрировали боеспособность и желание двигаться дальше по турниру. "Оранжево-черные" надеются закрепить успех и удачно стартовать в плей-офф, а "Лех" стремится удивить не только болельщиков, но и европейских аналитиков.

Лех

Польский "Лех" из Познани добился заметных успехов в основой стадии Лиги конференций. По итогам шести туров основного раунда команда сумела набрать 10 очков и заняла 11 строчку турнирной таблицы. Напомним, что "Шахтёр" финишировал с 13 баллами, что позволило ему оказаться на шестом месте и получить прямую путёвку в 1/8 финала, минуя первый плей-офф раунд.

Несмотря на два поражения, "Лех" отлично проявил себя в атаке, сумев записать на свой счет 12 забитых мячей. Для сравнения, "Шахтёр" отличился только 10 раз, что говорит о разнице в построении атакующих действий этих коллективов. После уверенной победы в плей-офф над финским клубом "КуПС", когда польская команда победила в обеих встречах, главный тренер "Леха" Нильс Фредериксен поделился, что именно украинский "Шахтёр" был желанным соперником на этой стадии.

Жребий оказался благосклонен к наставнику из Дании, и теперь "Леху" предстоит сыграть не против испанских клубов, а отправиться всего лишь в Краков - именно там пройдёт ответная встреча с "горняками". Это стало небольшой удачей для поляков в плане переездов и подготовки.

Перед встречей с "Шахтёром" команда провела матч чемпионата Польши против "Видзева" - одного из главных аутсайдеров Экстраклассы. В этом матче "Лех" имел все шансы укрепить свои позиции, но всё прошло не по сценарию фаворита: команда первой открыла счёт усилиями Тордарссона, однако "Видзев" не только быстро сравнял счёт, но и забил победный гол во втором тайме, оставив "Лех" без очков несмотря на статус одного из лидеров сезона.

Для "Леха" поражение не стало критическим - после него "бело-синие" сохранили за собой третье место. Впрочем, борьба в Экстраклассе необычно плотная: лидер сезона "Заглембе" опережает "Лех" всего на одну победу, а разрыв между 1 и 13 местами составляет всего десять пунктов! Не только оборона, но и атака стали визитной карточкой клуба из Познани - на счету команды impressive (поразительные) 41 гол в 24 матчах. Однако оборона явно не работает безупречно: "Лех" пропустил уже 36 мячей, что сопоставимо с командами, идущими в подвале таблицы.

К сожалению, и в Кубке Польши успеха добиться не удалось. В четвертьфинале против "Гурника" из Забже домашнее поле не помогло: команда уступила 0:1, а реализовать свой шанс после пенальти в концовке матча не смогла. Гости большую часть второго тайма играли в меньшинстве, после удаления украинского легионера Максима Хлани, и всё равно удержали победу, чему во многом поспособствовала отличная игра их вратаря.

Шахтёр

Донецкий "Шахтёр" к противостоянию с "Лехом" подходит в роли единоличного лидера чемпионата Украины. С первых туров весенней части сезона подопечные Арды Турана демонстрируют завидную стабильность и не теряют очков – разгром "Карпат", нелёгкие, но победные матчи с "Вересом" и "Александрией" показывают силу характера нынешнего "Шахтёра". К тому же, команда уже семь официальных игр подряд играет "на ноль" - феноменальный результат для клуба за последние 16 лет.

Главный тренер, вдохновленный оборонительной тактикой "Атлетико" Диего Симеоне, сумел выстроить коллектив, способный надёжно защищаться. Правда, забивать "Шахтёру" сейчас сложнее, чем раньше: практически все голы последних матчей пришлись на защитника Валерия Бондаря и нападающего Лассину Траоре, которого Туран даже назвал "нашим Гарри Поттером" за умение менять ход игры. Стоит отметить, что эффективность донецких бразильцев в атаке снизилась, что может стать проблемой в матчах против соперников с организованной обороной.

После последней игры чемпионата "горняки" отправились в Турцию, где провели мини-сбор на базе "Касымпаши" — команду недавно возглавил Эмре Белезоглу, бывший партнёр Арды Турана в сборной и "Атлетико". Кстати, тренировочный лагерь посетил легендарный турецкий специалист Фатих Терим, что стало дополнительной мотивацией для игроков.

Непосредственно перед игрой весь коллектив "Шахтёра" прибыл в Познань за сутки, чтобы спокойно подготовиться к ответственному поединку.

История противостояний

До этого момента "Шахтёр" и "Лех" встречались только в товарищеских матчах, их пути в еврокубках не пересекались. Интересно, что "Лех" лишь однажды раньше сталкивался с представителями Украины - в сезоне 2010/11 в Лиге Европы команда из Познани соперничала с "Днепром" и сумела пройти дальше, укрепив свой международный опыт.

Прогноз

Сравнивать текущую форму соперников непросто: обе команды далеко не всегда показывают свой лучший футбол с начала весны. "Шахтёр", несмотря на не всегда яркую игру, находит ресурсы для побед, тогда как "Лех" чередует успехи с неудачами, но объяснить это можно насыщенным графиком - четыре встречи за десять дней сказались на физической и психологической готовности игроков. Состав "Шахтёра" заметно дороже и мастеровитее, однако "Лех" традиционно силён дома, а поддержка трибун может стать дополнительным фактором.

Польская команда умеет агрессивно прессинговать и создавать моменты - в этом её козырь, но слабости в защите представляют шанс для дончан. Ожидается, что болельщиков ждёт динамичный и результативный матч, где ни одна из сторон не захочет уступать. Прогнозировать исход сложно, но можно ожидать, что обе команды обменяются голами. Мы склоняемся к ничьей с приличным количеством мячей.

Ориентировочные составы:

"Лех": Мрозек, Гумный, Монька, Скшипчак, Гургуль, Ишмаил, Тордарссон, Оума, Бенгтсон, Аньеро, Пальма

"Шахтёр": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Назарина, Невертон, Марлон Гомес, Педринью, Алиссон, Траоре.