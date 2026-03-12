«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовались игроком киевского «Динамо» и сборной Украины

Дата публикации: 12-03-2026 15:22

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михавко может летом перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание TeamTalk. Талантливый 20-летний футболист оказался в поле зрения топ-клубов Премьер-лиги. По информации источника, к нему проявляют серьёзный интерес такие гранды, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также "Тоттенхэм" и ряд других ведущих английских команд.

Тарас Михавко стремительно становится одним из самых многообещающих защитников Восточной Европы. Его уверенная игра и стабильный прогресс привлекают внимание европейских скаутов, а также тренеров крупных клубов. Уже сейчас в Англии верят, что украинец может пополнить ряды молодых талантов, добившихся успеха на Туманном Альбионе. Украинская лига за последние годы регулярно дарит АПЛ новых ярких исполнителей, вносящих существенный вклад в игру своих английских клубов.

В 2023 году Михавко достиг нового витка своей карьеры - он был признан лучшим молодым игроком Украины после того, как внес большой вклад в победу "Динамо" в национальном чемпионате. В январе нынешнего года защитник подписал долгосрочный контракт с киевским клубом, выразив тем самым преданность родной команде. Однако интерес к Михавко со стороны английских грандов продолжает расти, и к лету возможен его переход в английскую Премьер-лигу.

Как отмечают источники, именно "Манчестер Юнайтед" и "Челси" считаются главными претендентами на молодого защитника, а возможный трансфер может стать новым этапом в карьере украинского таланта.