«Спартак» намерен обратиться в ЭСК после матча с «Зенитом»

Дата публикации: 15-03-2026 14:56

Футбольный клуб Спартак планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против Зенита, который завершился со счётом 2:0 в пользу санкт-петербургской команды. Главным судьёй на этой встрече был Сергей Карасёв. Данная информация была опубликована на портале Metaratings.

Как сообщает источник, полный список спорных эпизодов из этого матча станет известен позже, однако уже известно, что в него войдёт как минимум один из двух назначенных пенальти в ворота Спартака.

На 45-й минуте хозяева поля открыли счёт благодаря авторитетному пенальти, реализованному нападающим Александром Соболевым. Позднее, на 81-й минуте, Джон Дуран воспользовался ещё одним 11-метровым ударом и увеличил преимущество Зенита, установив окончательный счёт.

После проведённых 21 игры в текущем сезоне РПЛ, Зенит набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В то же время Спартак имеет в своём активе 35 очков и находится на шестой позиции в чемпионате.