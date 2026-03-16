Наставник «Тоттенхэма» Тудор прокомментировал своё будущее после встречи с «Ливерпулем»

Дата публикации: 16-03-2026 17:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился своими мыслями о будущем после ничейного результата 1:1 с «Ливерпулем» в выездном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги.

Напомним, что перед этим лондонский клуб под его руководством потерпел четыре поражения подряд, что вызвало немалое беспокойство среди болельщиков и руководства.

«Работа тренера — вы знаете, как это бывает. Я занимаюсь тренерской деятельностью уже 15 лет и ни разу не задумывался о своём будущем даже на мгновение. Никогда не прокручиваю в голове, что будет дальше, и не оглядываюсь назад. Мена интересует только завтрашняя тренировка и то, как помочь футболистам проявить себя на поле. Я не читаю слухи и не слежу за комментариями в прессе.

Будущее — это всего лишь плод воображения, оно не имеет реального существования. Есть только сегодняшний день, завтрашний и каждодневная работа на тренировках», — отметил Тудор на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после встречи с «Ливерпулем» у тренера «Тоттенхэма» возможно увольнение, однако сам специалист сохраняет спокойствие и фокусируется на своей работе.