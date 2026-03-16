Гасперини отказался пожать руку Фабрегасу после поединка «Комо» - «Рома»

Дата публикации: 16-03-2026 17:56

Вчера, 15 марта, в рамках 29-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Ромой», завершившийся победой «Комо» со счётом 2:1. После окончания встречи главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини отказался пожать руку наставнику «Комо» Сеску Фабрегасу, что вызвало обсуждения в СМИ. Сам испанский специалист прокомментировал эту ситуацию.

«Для меня уважение и спортивное поведение – это главные принципы. Независимо от итогов матча, от того, зол ли я, был ли удалён с поля или считаю ли, что судья ошибался, я всегда подхожу и жму руку сопернику после игры. Мне очень неприятно наблюдать, когда коллега просто уходит после финального свистка, не принеся прощальных слов. Что конкретно случилось? Я, как обычно, подошёл, чтобы попрощаться, но он просто ушёл», — рассказал Фабрегас на пресс-конференции.

Он отметил, что привык к определённой культуре, но спорт должен объединять, а после игры эмоции остаются позади. «Мы все испытываем сильные чувства во время матча, но когда звучит финальный свисток, нужно проявлять уважение друг к другу. Недавно я тоже допускал ошибки, которыми не горжусь, но считаю, что именно мы, тренеры и игроки, должны подавать хороший пример, ведь за нами следят дети. В нынешнее сложное время особенно важно демонстрировать позитивный настрой и правильное поведение», — добавил он.

По итогам 29 туров «Комо» уверенно занимает четвёртое место в турнирной таблице с 54 очками, в то время как «Рома» расположилась на шестой строчке, имея в активе 51 очко.