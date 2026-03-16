Лапорта дал первое интервью после своего переизбрания президентом «Барселоны»

Дата публикации: 16-03-2026 17:56

Испанский юрист, политик и предприниматель Жоан Лапорта сделал официальное заявление после повторного избрания на пост президента футбольного клуба «Барселона». На состоявшихся выборах Лапорта одержал уверенную победу, набрав 68,18% голосов избирателей.

«Я глубоко признателен нашему клубу, где право выбора президента принадлежит его членам — это большая редкость в мировом футболе. Особая благодарность тем, кто пришёл на голосование — это пример настоящей гражданской ответственности и олицетворение духа «Барселоны». Члены клуба выбрали путь единства, а не разделения. Это подтверждает правильность нашей стратегии, включая завершение реконструкции «Камп Ноу» и развитие проекта Espai Barça (проект инфраструктурной модернизации клуба — прим. «Чемпионата»). Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Этот результат придаёт нам дополнительную энергию, и теперь ничто не помешает нам уверенно двигаться вперёд. Мы продолжим отстаивать интересы «Барселоны», несмотря ни на какие трудности», — отметил Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Таким образом, Лапорта во второй раз подряд и в третий раз в целом был избран президентом клуба. Впервые он занимал эту должность с 2003 по 2010 год, а затем снова с 2021 года и до 2026. Новый срок полномочий начнётся 1 июля, и Лапорта возглавит каталонский клуб до 2031 года. Его соперник Виктор Фонт на выборах получил лишь 29,78% голосов.