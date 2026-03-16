Украинец Юрий Вернидуб прокомментировал критику из-за рукопожатия с Курбаном Бердыевым

Дата публикации: 16-03-2026 17:58

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал волну критики в СМИ, которая последовала за его рукопожатием с главным тренером «Турана» Курбаном Бердыевым после встречи 23-го тура чемпионата Азербайджана.

«Мне совершенно безразлично, что пишут в прессе. Я не задумываюсь о количестве паспортов, которыми обладает Бердыев. Насколько мне известно, он туркмен. Хочу подчеркнуть: каким я был в начале конфликта между Украиной и Россией, таким остаюсь и по сей день.»

«Тем, кто критикует меня, лучше бы рассказать о своих действиях за последние четыре года. Мне уже 60 лет — пусть продолжают провоцировать. Я продолжаю работать в футболе и делать свою работу», — заявил Вернидуб в интервью Azerisport.

Матч между «Тураном» и «Нефтчи», состоявшийся 9 марта, завершился победой «Турана» со счетом 1:0. Отметим, что ранее тренер Курбан Бердыев возглавлял несколько клубов Российской Премьер-Лиги.

