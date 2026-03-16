Гвардиола: буду активнее жаловаться судьям, чтобы снова оказаться на скамейке запасных

Дата публикации: 16-03-2026 18:05

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничейного матча с «Вест Хэмом» (1:1) поделился своими впечатлениями о том, как ему было наблюдать игру с трибун.

— Вы смотрели матч с другой позиции. Было ли сложно руководить командой и вносить изменения во время игры?

— Нет, вовсе нет. Это было очень удобно. Мне нравится находиться именно там. Думаю, я буду чаще жаловаться на решения судей, чтобы получать больше жёлтых карточек и продолжать наблюдать матчи с трибун. В ближайших трёх играх постараюсь повторить этот опыт.

Действительно, ощущения с трибун сильно отличаются — ты менее напряжён. Мы с помощником Пепом Лейндерсом обсуждали, что это место даёт больше свободы для замены игроков и позволяет эффективнее вносить свежие, креативные решения в нужные зоны на поле.

— По судя по всему, вы часто связывались с ним по телефону?

— Да, мы заранее позаботились о зарядке телефонов, — добавил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что 55-летний испанский тренер был вынужден пропустить этот матч из-за дисквалификации за перебор жёлтых карточек в чемпионате Англии. Сегодняшняя игра стала для него первым из двух пропускаемых из-за отстранения матчей.